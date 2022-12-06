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17:30, 6 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту ранения полицейского дезертиром в Новошахтинске

СКР возбудил дело по факту ранения 27-летнего полицейского дезертиром в Новошахтинске

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Новошахтинске следователи возбудили дело по факту ранения сотрудника полиции. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ. Расследование дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. Кроме того, по делу создана следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о состоянии полицейского. Дезертир ранил 27-летнего правоохранителя в область таза. Сотрудник МВД находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Тогда Baza сообщала, что мужчина с пулеметом и в балаклаве напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Ранение получил один из полицейских. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

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Екатерина Власова
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