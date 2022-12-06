Раненый в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести

Стало известно о состоянии раненого дезертиром в Новошахтинске полицейского. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Сотрудник МВД находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В медицинское учреждение направили бригаду сосудистых хирургов для оказания потерпевшему необходимой помощи.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Тогда Baza сообщала, что мужчина с пулеметом и в балаклаве напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Ранение получил один из полицейских. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.