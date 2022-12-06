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14:26, 6 декабря 2022Силовые структуры

Стала известна личность раненого дезертиром в Новошахтинске полицейского

За раненым дезертиром в Новошахтинске полицейским вылетел борт санавиации

Фото: Telegram-канал Mash

Стала известна личность полицейского, пострадавшего во время перестрелки в Новошахтинске, — им оказался 27-летний Роман Б. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Правоохранитель был ранен в таз. За ним вылетела санавиация.

Сейчас его коллеги ищут нападавшего — по предварительным данным, он был дезертиром, прибежавшим со стороны Украины. Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске. Местных жителей попросили не выходить на улицу, пока преступника не задержат. Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. Введен план «Сирена».

Как стало известно ранее, разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь. После перестрелки неизвестному удалось скрыться.

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Елизавета Новикова
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