Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 6 декабря 2022Силовые структуры

Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео

Появилось видео вооруженного дезертира, открывшего стрельбу из пулемета в Новошахтинске
Начало событий в новости Стала известна личность раненого дезертиром в Новошахтинске полицейского

В объектив видеорегистратора попал вооруженный дезертир, открывший стрельбу по полицейским в Новошахтинске. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден мужчина, одетый в камуфляж, идущий по обочине дороги.

В настоящее время правоохранительные органы ищут его, город перекрыт.

Полицейские в гражданской одежде проводили проверку местности в поисках 43-летней Оксаны Панченко, о пропаже которой заявили родственники, уточняет Baza. У завода они повстречали мужчину с оружием и в балаклаве, который открыл по ним огонь. Ранение получил один из полицейских.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом
Движение транспорта в Новошахтинске остановили из-за неизвестного с пулеметом
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок
Малышева развеяла миф об антибиотиках
В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов
Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла
Анонсировано заседание Путина с СПЧ
Стало известно о резком подъеме заболеваемости гриппом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.