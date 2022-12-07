В Белом доме прокомментировали удары ВСУ по России

Белый дом заявил, что США не поощряли удары ВСУ по России и не давали для этого средства

В Белом доме прокомментировали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поставляем вооружение, но как применять его решают они, это суверенное решение Украины, и мы уважаем его», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он также добавил, что Вашингтон не давал Киеву средств для ударов по России.

По его словам, США озабочены эскалацией конфликта и не поощряют удары ВСУ по объектам внутри России. При этом, как он отметил, решение о нанесении атаки принимает украинская сторона.

Ранее Минобороны России заявило о перехвате беспилотных летательных аппаратов ВСУ под Рязанью и Саратовом. Уточняется, что украинские военные атаковали аэродромы Дягилево и Энгельс.