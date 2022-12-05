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19:51, 5 декабря 2022Россия

МО заявило о перехвате ПВО беспилотников ВСУ под Рязанью и Саратовом

Минобороны России заявило, что беспилотники ВСУ были перехвачены под Рязанью и Саратовом
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. Заявление приводится в официальном канале ведомства в Telegram.

По уточнению Минобороны, в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Конашенков рассказал, что попытка беспилотников атаковать военные объекты России была совершена 5 декабря. По его словам, атаке подверглись аэродромы Дягилево и Энгельс.

Похожая атака ВСУ была совершена в конце октября на базирующиеся в Севастополе корабли Черноморского флота. Корабли отбили нападение, объекты в городе не были поражены.

Позднее сообщалось, что в акватории вблизи города был ликвидирован надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты.

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Марк Леонов
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