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07:00, 7 декабря 2022Забота о себе

На Reddit перечислили разочаровывающие сексуальные эксперименты

На Reddit назвали среди неудачных секс-экспериментов интим в машине и со взбитыми сливками

Фото: Freddie Addery / Unsplash

Самыми неудачными секс-экспериментами посетители форума Reddit назвали секс в машине, в горячей ванне и с использованием взбитых сливок. Эти и другие разочаровывающие сексуальные эксперименты пользователи сети перечислили в ответ на соответствующий вопрос подписчика раздела AskReddit.

Совет не заниматься любовью в горячей ванне стал одним из самых популярных, также комментаторы рекомендуют не переносить интим в душ или в море.

Горячая ванна. Хлорированная вода смывает все прекрасные скользкие жидкости, все трет. Кроме того, не найти удобную позу, пытаешься усидеть на небольшом пространстве и сохранять настрой. Еще один минус — инфекция мочевого пузыря, от которой пришлось мучаться еще два месяца

GreemBeemzпользователь Reddit

Секс в машине также назвали переоцененным.

По крайней мере секс в Toyota Corolla 2010 года. Очень тесно

Rodbyпользователь Reddit

Прием с использованием взбитых сливок для сексуальной игры также оказался хорош только в воображении попробовавших так развлечься.

Использование взбитых сливок. Запах через некоторое время ужасный, а когда они высыхают, становятся липкими

Sol-Blackguyпользователь Reddit
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Relevant_Village6636пользователь Reddit

А для других печальным оказался опыт с попыткой заняться сексом втроем.

«Тройничок». Заниматься сексом с двумя девчонками сразу оказалось не так весело, как об этом говорят. И это разрушило действительно хорошие отношения. Я женат и никогда бы не включил в нашу сексуальную жизнь другого человека, чтобы не разрушить брак из-за глупой фантазии

ElectricCrab88пользователь Reddit

Ранее австралийский блогер и секс-гуру Надя Бокоди назвала странные причины «сексуальной анорексии». По ее словам, многие женщины теряют интерес к сексу из-за ежедневной рутины и инфантильных мужей.

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Александра Лисица
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