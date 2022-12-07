На Reddit перечислили разочаровывающие сексуальные эксперименты
Самыми неудачными секс-экспериментами посетители форума Reddit назвали секс в машине, в горячей ванне и с использованием взбитых сливок. Эти и другие разочаровывающие сексуальные эксперименты пользователи сети перечислили в ответ на соответствующий вопрос подписчика раздела AskReddit.
Совет не заниматься любовью в горячей ванне стал одним из самых популярных, также комментаторы рекомендуют не переносить интим в душ или в море.
Горячая ванна. Хлорированная вода смывает все прекрасные скользкие жидкости, все трет. Кроме того, не найти удобную позу, пытаешься усидеть на небольшом пространстве и сохранять настрой. Еще один минус — инфекция мочевого пузыря, от которой пришлось мучаться еще два месяца
Секс в машине также назвали переоцененным.
По крайней мере секс в Toyota Corolla 2010 года. Очень тесно
Прием с использованием взбитых сливок для сексуальной игры также оказался хорош только в воображении попробовавших так развлечься.
Использование взбитых сливок. Запах через некоторое время ужасный, а когда они высыхают, становятся липкими
Стимуляция анального отверстия разочаровывает многих экспериментаторов: некоторым щекотно, а другим попросту больно.
Подружка сказала бывшей, что, если засунуть парню в задницу палец во время орального секса, он мощно кончит... Но ничего такого не случилось. Она попробовала сделать это без разрешения, и это было как будто мне в зад вонзили нож, искры посыпались из глаз, и эрекция мгновенно пропала
А для других печальным оказался опыт с попыткой заняться сексом втроем.
«Тройничок». Заниматься сексом с двумя девчонками сразу оказалось не так весело, как об этом говорят. И это разрушило действительно хорошие отношения. Я женат и никогда бы не включил в нашу сексуальную жизнь другого человека, чтобы не разрушить брак из-за глупой фантазии
Ранее австралийский блогер и секс-гуру Надя Бокоди назвала странные причины «сексуальной анорексии». По ее словам, многие женщины теряют интерес к сексу из-за ежедневной рутины и инфантильных мужей.