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08:32, 6 декабря 2022Забота о себе

Блогер назвала странные причины потери интереса к сексу

Блогер Надя Бокоди рассказала, что женщины теряют секс из-за ежедневной рутины

Фото: Daria Litvinova / Unsplash

Многие женщины теряют интерес к сексу из-за ежедневной рутины и инфантильных мужей, рассказала австралийский блогер и секс-гуру Надя Бокоди. Она назвала и другие странные причины «сексуальной анорексии», сообщило издание News.com.au.

По мнению секс-гуру, сексуальная активность снижается, когда в жизнь приходит домашняя рутина. Бытовые хлопоты особенно губительны для женского либидо.

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Некоторые исследования показывают, что на женщин, соглашающихся на совместную жизнь с мужчиной, ложится двойная нагрузка. Им приходится брать на себя большую часть домашних дел, даже если они работают и зарабатывают больше своего избранника.

Женщины признаются, что часто или почти всегда испытывают стресс. Стресс сам по себе оказывает негативное влияние на половые гормоны. А сочетание стресса с мужчиной, который ожидает, что за ним будут ухаживать, как за ребенком, является рецептом «сексуальной анорексии»

Надя Бокодиблогер, секс-гуру

В пример Бокоди привела историю актера Дэвида Аркетта и его жены, актрисы Кортни Кокс. По признанию Аркетта, однажды супруга заявила ему, что устала быть его матерью, а не партнершей и любовницей. «Мы не занимаемся сексом, и я ее понимаю», — признался тогда Аркетт, добавив, что посещал психолога, чтобы «повзрослеть».

Бокоди добавила, что есть и хорошие новости. Ученые выяснили, что пары, делящие поровну домашний труд, имеют более насыщенную сексуальную жизнь, чем те, кто этого не делает.

«Конечно, у вас не всегда будет секс-фестиваль, как в самом начале отношений, но вы можете поддерживать пламя желания, несмотря ни на что, — резюмировала Бокоди. — И если вы еще не преодолели период сексуального медового месяца, вам определенно следует наслаждаться легким, частым сексом».

Ранее Надя Бокоди назвала причины отказа женщин от секса и нарвалась на мужское неодобрение. Ее раскритиковали за то, что она назвала неопытность мужчин в постели причиной отказа женщин от секса.

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Алиса Дмитриева
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