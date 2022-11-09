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05:29, 9 ноября 2022Забота о себе

Блогер назвала причины отказа женщин от секса и нарвалась на мужскую критику

Блогер Надя Бокоди назвала неопытность мужчин в постели причиной отказа женщин от секса

Фото: Shutterstock

Блогер из Австралии Надя Бокоди назвала неопытность и неумелость мужчин в постели главной причиной отказа женщин от секса и нарвалась на критику. Об этом она рассказала в колонке для сайта news.com.au.

Бокоди утверждает, что мужчины не могут смириться с правдой и оставляют под ее публикациями тысячи комментариев. «Темы, которые я обсуждаю, табуированы в обществе, — заявила она. — Пожалуй, я первая женщина, которая открыто говорит мужчинам, что они не хороши в постели».

Мужчинам проще все списать на низкое женское либидо, чем признать, что они попросту не могут доставить женщине удовольствие

Надя Бокодиблогер, журналист

Бокоди привела статистику, согласно которой женщины хотят секса не меньше мужчин, часто смотрят фильмы для взрослых и являются самыми активными покупателями в секс-шопах. Несмотря на это, многие женщины отказываются от занятий сексом, и это, по ее мнению, связано с тем, что они не могут получить о своего партнера то, чего хотят.

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Одна из подписчиц Бокоди призналась, что занимается сексом с мужем исключительно в душе, чтобы быстрее завершить процесс, который не приносит ей удовольствия. «Моя жена делает так же, она реально не хочет ласк и прелюдий, а стремится быстрее получить оргазм с вибратором», — добавил комментатор-мужчина.

По мнению блогера, желание женщины завершить секс в течение нескольких минут является первым сигналом того, что партнер ее не удовлетворяет.

Современное общество построено на поддержании мужского эго, и женщины вынуждены обсуждать свою неудовлетворенность партнерами в беседах с подружками, называя интим дежурным сексом

Надя Бокодиблогер, журналист

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Алиса Дмитриева
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