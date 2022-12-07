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20:08, 7 декабря 2022Путешествия

Российский пилот рассказал о самом страшном полете во время извержения вулкана

Заслуженный летчик России Серов рассказал о полете во время извержения вулкана на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Заслуженный летчик России Олег Серов рассказал об одном из самых экстремальных полетов за карьеру. Воспоминаниями он поделился со «Звездой».

Случай произошел еще во времена СССР, когда российскому пилоту пришлось улетать с Камчатки прямо во время извержения вулкана. По словам летчика, рейс Петропавловск-КамчатскийЛенинград (Санкт-Петербург — прим. «Ленты.ру») был самым длинным в стране, а первая посадка была в Магадане.

«Тогда нужно было немедленно удирать с Камчатки. Пока мы взлетали, мы были в тени вулкана... Убрали закрылки, вышли из тени, и нас как швырнуло вниз — мы просадку сделали почти на 200 метров. И потом швыряло, то вверх, то вниз. В глазах только приборная доска мелькала туда-сюда. И руки потом очень болели. Ну страху тогда пассажиры натерпелись...», — рассказал Серов.

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Летчик добавил, что подобных «болтанок» в жизни никогда не испытывал, и пожелал никому не оказываться на таких экстремальных рейсах.

В ноябре женщина-пилот рассказала, что путешественникам, которые боятся так называемой «болтанки», лучше всего летать рано утром. Также летчица посоветовала садиться в переднюю часть самолета, поскольку в этой зоне турбулентность ощущается меньше, и летать с другом или членом семьи, чтобы минимизировать стресс.

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Дарья Рыбак
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