Пассажир самолета посмотрел сцены секса при ребенке и возмутил его мать

Insider.com: пассажир посмотрел эротику в самолете при ребенке и возмутил его мать

Пассажир самолета посмотрел фильм с элементами эротики в присутствии 15-летнего подростка и возмутил его мать. Об этом пишет Insider.com.

Туристка рассказала изданию, что во время полета увидела, как сидящий перед ней мужчина смотрел сцены сексуального характера на экране, установленном на спинке сиденья. «Я была потрясена, — отметила она. — Шок перерос в ужас, когда я осознала, что экран хорошо виден моему сыну, сидящему прямо рядом со мной».

Пассажирка встала перед ребенком, чтобы закрыть ему обзор. Как только фильм закончился, она подошла к стюардессам и сообщила о ситуации. «Бортпроводницы предложили нам пересесть на другие места, — пояснила она. — Но, по их словам, даже в этом случае кто-то другой может воспроизвести тот же контент. По сути, они ничего не могли сделать».

Родительница подчеркнула, что ее возмутило не столько поведение пассажира, сколько безответственность перевозчика. Женщина направила жалобу в авиакомпанию. «Ответ, который я получила от команды развлекательной службы компании, был таким же, как и на борту: "Если это повторится, пересядьте". Однако это никак не помогает решению проблемы».

Ранее в сентябре сообщалось, что пассажир самолета, сексуально домогавшийся попутчицы во время рейса, пошел под суд и получил штраф. По словам британской туристки, сидящий рядом мужчина делал неоднозначные намеки, предлагая девушке уединиться в туалете, и даже трогал ее за грудь.