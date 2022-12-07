Система ПВО сбила ракеты над граничащем с Украиной российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион ракетами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион ракетами, однако система ПВО их сбила. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал он, добавив, что была повреждена линия электропередачи. Сейчас на место выехали оперативные и аварийные службы.

Накануне, 6 декабря, над селом Казначеевка в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила ракету. Электричество отключили в четырех населенных пунктах — в Казинке и частично в Казначеевке, а также в хуторах Леоновка и Михайловка. Пострадавших нет.