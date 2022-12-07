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22:16, 7 декабря 2022Россия

Система ПВО сбила ракеты над граничащем с Украиной российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион ракетами

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион ракетами, однако система ПВО их сбила. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал он, добавив, что была повреждена линия электропередачи. Сейчас на место выехали оперативные и аварийные службы.

Накануне, 6 декабря, над селом Казначеевка в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила ракету. Электричество отключили в четырех населенных пунктах — в Казинке и частично в Казначеевке, а также в хуторах Леоновка и Михайловка. Пострадавших нет.

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Марина Совина
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