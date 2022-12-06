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18:37, 6 декабря 2022Россия

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила ракету

Белгородский губернатор Гладков заявил о сбитой системой ПВО ракете над Казначеевкой
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над селом Казначеевка в Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, повреждена линия электропередачи. Электричество отключили в четырех населенных пунктах — в Казинке и частично в Казначеевке, а также в хуторах Леоновка и Михайловка.

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«Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00», — написал Гладков.

Во вторник, 6 декабря, Украина также атаковала село Бутырки в Белгородской области. Никто не пострадал. Из-за обстрела оказались повреждены четыре частных домовладения — в частности, там выбиты окна и посечены заборы.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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