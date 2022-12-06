В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила ракету

Белгородский губернатор Гладков заявил о сбитой системой ПВО ракете над Казначеевкой

Над селом Казначеевка в Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, повреждена линия электропередачи. Электричество отключили в четырех населенных пунктах — в Казинке и частично в Казначеевке, а также в хуторах Леоновка и Михайловка.

«Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00», — написал Гладков.

Во вторник, 6 декабря, Украина также атаковала село Бутырки в Белгородской области. Никто не пострадал. Из-за обстрела оказались повреждены четыре частных домовладения — в частности, там выбиты окна и посечены заборы.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.