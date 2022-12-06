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17:41, 6 декабря 2022Россия

Приграничное российское село обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Бутырки Валуйского округа

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Из-за обстрела оказались повреждены четыре частных домовладения — в частности, там выбиты окна и посечены заборы.

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6 декабря Гладков также сообщил о формировании отрядов территориальной обороны или самообороны в Белгородской области. Формировать в регионе будут несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил, «но имеет боевой опыт и большое желание», уточнил губернатор.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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