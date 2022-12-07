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17:56, 7 декабря 2022Россия

Путин рассказал о расстрелах в рядах ВСУ за уход с боевых позиций

Путин заявил, что украинцы расстреливают военных перед строем за уход с боевых позиций
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

На Украине бойцов Вооруженных сил расстреливают на месте за уход с боевых позиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные, перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет», — сказал Путин и заверил, что в российской армии ничего подобного нет.

«У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований», — добавил глава государства. При этом Путин уточнил, что есть люди, которые покидали боевые позиции, но их все меньше. «Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после подготовки, не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку», — объяснил он.

Глава государства также сообщил, что подавляющее большинство военных из этой категории возвращаются для несения боевой службы добровольно.

Ранее Путин высказался о людях, которые уехали за границу после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства не стал давать им оценок, отметив, что, может быть, кто-то считает, что Россия — не его страна.

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Варвара Кошечкина
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