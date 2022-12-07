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17:27, 7 декабря 2022Россия

Путин высказался о покинувших Россию после начала СВО на Украине

Президент Путин об уехавших из России после начала СВО на Украине: может, это не их страна
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека высказался о людях, которые уехали за границу после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства не стал давать им оценок, отметив, что, может быть, кто-то считает, что Россия — не его страна. Его слова в среду, 7 декабря, приводит РИА Новости.

«Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь. Ну не знаю... может быть, кто-то считает, что это даже не их страна», — сказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин предположил, что отъезд без весомой причины из страны во время объявления мобилизации может обернуться неприятностями. Он отметил, что считает неправильным поступок людей, которые объясняли свой отъезд поисками лучшей жизни.

При этом сенатор Андрей Клишас беседе с «Ведомостями» допустил введение ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

По данным, которые со ссылкой на свой информированный источник приводит Forbes, после объявления в России частичной мобилизации страну покинули от 700 тысяч до миллиона граждан.

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Игорь Дмитров
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