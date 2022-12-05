Совфед анонсировал ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации россиян

Сенатор Клишас анонсировал ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации россиян

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» анонсировал введение ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

Сенатор рассказал, что большое количество граждан покинули страну, однако при этом продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Он отметил, что власти могут менять закон таким образом, чтобы ограничить их возможность работы за рубежом. Клишас не стал уточнять, какие именно меры будут приняты в отношении покинувших страну граждан, однако подчеркнул, что это усложнит им жизнь.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков вновь подтвердил информацию о том, что частичная мобилизация в России завершена. По его словам, никакой новой информации на этот счет не поступало.