Кремль еще раз подтвердил окончание частичной мобилизации в России

Пресс-секретарь Путина Песков: мобилизация завершена, никакой новой информации нет

Частичная мобилизация в России завершена, никакая новая информация на этот счет не поступала. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она [частичная мобилизация] завершена», — еще раз подтвердил Песков.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Он сообщил, что задание в 300 тысяч человек было выполнено. 1 ноября сам глава государства заявил о завершении мобилизации в России. Тогда Путин уточнил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.