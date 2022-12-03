Кремль рассказал о планах Путина со временем посетить Донбасс

Представитель Кремля Песков: президент России Путин со временем посетит Донбасс

Кремль еще раз подтвердил окончание частичной мобилизации в России

Начало событий в новости Кремль еще раз подтвердил окончание частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Об этом сообщил представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что Донецкая народная республика (ДНР) является регионом Российской Федерации.

Ранее 3 декабря Песков заявил, что частичная мобилизация в России завершена, никакой новой информации на этот счет не поступало.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она [частичная мобилизация] завершена», — еще раз подтвердил представитель Кремля.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении в стране частичной мобилизации. Он сообщил, что задание в 300 тысяч человек было выполнено. 1 ноября сам глава государства заявил о завершении мобилизации в России. Тогда Путин уточнил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.