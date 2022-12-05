В Совфеде высказались о последствиях для уехавших из страны россиян

Сенатор Башкин допустил проблемы в имущественных отношениях для уехавших из страны россиян

Отъезд без весомой причины из страны во время объявления мобилизации может обернуться неприятностями, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможные последствия для покинувших Россию граждан.

«Поступок людей, которые покинули страну и сограждан в непростой период, нельзя назвать добросовестным. С точки зрения юридического права, если они не совершили никаких уголовных или административных правонарушений, предъявить нечего. Но с точки зрения последствий произошедшего, что касается имущественных отношений, каких-то правоотношений, не исключено, что эта ситуация может отразиться неблагоприятно», — сказал он.

Сенатор считает неправильным поступок людей, которые объясняли свой отъезд поисками лучшей жизни.

«Люди, которые уехали, в трудную минуту оставили страну без видимых на то причин, я подчеркиваю — без видимых причин, потому что причины отъезда могут быть разные. Это может быть отъезд на лечение, к родственникам из семейных соображений. Если отъезд связан с желанием избежать дискомфортной жизни — наверное, надо смотреть вопрос», — заключил парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для уехавших граждан в Кремле не обсуждаются. Он не стал отвечать на вопрос о том, какая стратегия по работе с покинувшими страну россиянами кажется властям более уместной.

Ранее сенатор Андрей Клишас беседе с «Ведомостями» допустил введение ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

По данным источника Forbes, после объявления в России «частичной» мобилизации страну покинули от 700 тысяч до миллиона граждан.