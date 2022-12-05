В Кремле заявили об отсутствии дискуссии об ограничениях для уехавших россиян

Пресс-секретарь Путина Песков: ограничения для покинувших Россию граждан не обсуждаются

Дискуссия по поводу ограничений для россиян, уехавших из страны, в Кремле отсутствует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Подобные меры ранее допустил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев... В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется», — пояснил пресс-секретарь президента.

Сенатор ранее в интервью заявил, что многие россияне «сбежали», но дистанционно работают в российских организациях. Поэтому, считает Клишас, допустимо «ограничивать схемы», позволяющие людям получать деньги из России и оставляющие вопросы в связи с налогообложением.

Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь ранее в ноябре говорил, что ведомство склоняется к тому, чтобы сохранить для покинувших Россию людей налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13 процентов.

Параллельно российская экономика сталкивается с дефицитом кадров в различных секторах. Так, например, как указывал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, не хватает квалифицированных специалистов при производстве ледоколов.