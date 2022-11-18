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15:46, 18 ноября 2022Экономика

Медведев рассказал о сложностях при производстве ледоколов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о сложностях при производстве ледоколов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок, его слова приводит РИА Новости.

Трудности связаны также с дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью дополнительного финансирования, отметил он. Медведев добавил, что проблемы не новые, но сейчас обострились. Отставание от графика действительно происходит, сказал он.

Медведев также сказал, что Россия к 2030 году может столкнуться с дефицитом ледоколов из-за старения атомного флота, поскольку к 2026-2027 году половина судов выработает свой ресурс

Развитие Северного морского пути не нуждается в импортозамещении, а экономическая ситуация не скажется на финансировании строительства атомных ледоколов, говорил в июне специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В России в настоящее время действуют шесть атомных ледоколов, два из которых были введены в строй в 2020-2021 годах. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса.

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Платон Щукин
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