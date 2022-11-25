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01:17, 25 ноября 2022Экономика

Силуанов рассказал о будущем НДФЛ для уехавших россиян

Силуанов: Минфин склоняется к сохранению НДФЛ на уровне 13% для уехавших россиян
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минфин России склоняется к тому, чтобы сохранить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13 процентов для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Рассказывая о судьбе налога в эфире телеканала «Россия 1», министр сказал, что ведомство склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства и предусматривает возможность, «чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13 процентов».

Силуанов отметил, что сейчас число таких граждан увеличилось по сравнению с предыдущими годами, они могут мигрировать из одной страны и другую и не быть налоговым резидентом нигде.

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Ранее Антон Силуанов заявил, что инициатива Минфина России по уплате НДФЛ для уехавших из страны россиян является справедливой мерой. Однако она должна касаться тех, кто получал выплаты в России, пояснил министр.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России.

Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

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Марина Совина
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