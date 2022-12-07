Белорусские депутаты одобрили концепцию законопроекта о фейках против армии

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о фейках об армии

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, дополняющий статью 369-1 Уголовного кодекса республики, сообщается в официальном Telegram-канале нижней палата парламента страны.

К положению о дискредитации белорусского государства вносят дополнение об ответственности за «распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь».

По мнению парламентариев, дополнение к статье должно стать превентивной мерой, противодействующей потенциальным фейкам об армии Белоруссии.

Также нижняя палата парламента страны одобрила концепцию законопроекта смертной казни за государственную измену.