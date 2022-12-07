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13:03, 7 декабря 2022Бывший СССР

Белорусские депутаты одобрили концепцию законопроекта о фейках против армии

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о фейках об армии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, дополняющий статью 369-1 Уголовного кодекса республики, сообщается в официальном Telegram-канале нижней палата парламента страны.

К положению о дискредитации белорусского государства вносят дополнение об ответственности за «распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь».

По мнению парламентариев, дополнение к статье должно стать превентивной мерой, противодействующей потенциальным фейкам об армии Белоруссии.

Также нижняя палата парламента страны одобрила концепцию законопроекта смертной казни за государственную измену.

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Василий Мека
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