США приняли резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»

Комитет сената США утвердил резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»

Комитет по международным делам сената США принял резолюцию, которая признает действия России в ситуации вокруг Украины «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель комитета подтвердил, что соответствующую резолюцию приняли. «Это так», — подчеркнул он. Документ «осуждает РФ за совершение актов геноцида против украинского народа».

Резолюция обладает символическим значением: у нее нет силы закона, кроме того, она не влечет обязательств к исполнению.

Ранее комитет сената США выбрал возможного посла в России. Ведомство рекомендовало утвердить кандидатуру Линн Трейси главой американского диппредставительства в Москве.