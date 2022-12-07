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22:26, 7 декабря 2022Мир

США приняли резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»

Комитет сената США утвердил резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»

Комитет по международным делам сената США принял резолюцию, которая признает действия России в ситуации вокруг Украины «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель комитета подтвердил, что соответствующую резолюцию приняли. «Это так», — подчеркнул он. Документ «осуждает РФ за совершение актов геноцида против украинского народа».

Резолюция обладает символическим значением: у нее нет силы закона, кроме того, она не влечет обязательств к исполнению.

Ранее комитет сената США выбрал возможного посла в России. Ведомство рекомендовало утвердить кандидатуру Линн Трейси главой американского диппредставительства в Москве.

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Марина Совина
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