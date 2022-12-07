В США выбрали возможного посла в России

Комитет сената рекомендовал утвердить Линн Трейси главой диппредставительства США в Москве

Комитет сената по иностранным делам рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить кандидатуру Линн Трейси главой диппредставительства США в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

«Кандидатура была поддержана на голосовании», — рассказал источник в комитете. Теперь Трейси должен утвердить полный состав сената.

Ранее Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. Трейси считает, что введение предельной цены на российскую нефть позволит сократить часть получаемой Москвой прибыли, а также «снизить зловредное влияние, которое она распространяет».

В сентябре президент США Джо Байден предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси — ее кандидатуру глава государства направил на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов.

В случае назначения Трейси станет первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.