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23:47, 30 ноября 2022Мир

Кандидат на пост посла США в России высказалась за ужесточение санкций

Кандидат на пост посла США в России Трейси заявила о поддержке ужесточения санкций

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — высказалась Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената американского Конгресса.

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Марина Совина
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