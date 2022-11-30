Кандидат на пост посла США в России высказалась за ужесточение санкций

Кандидат на пост посла США в России Трейси заявила о поддержке ужесточения санкций

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — высказалась Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената американского Конгресса.