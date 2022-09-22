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Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру на пост нового посла в России

Белый дом: Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Трейси на пост посла в РФ
Хиллари Клинтон и Линн Трейси

Хиллари Клинтон и Линн Трейси. Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Кандидатуры, направленные в сенат: кадровый дипломат Линн Трейси (...) [выдвигается] на должность чрезвычайного и полномочного посла США в РФ», — рассказали в пресс-службе администрации президента.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва одобрила назначение Линн Трейси послом США в России. Кандидатуру Трейси на должности диппредставителя Вашингтона в Москве ранее предложил Джо Байден. На данный момент она является главой дипмиссии США в Армении. Трейси станет первой женщиной на посту американского посла в России.

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Юлия Мискевич
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