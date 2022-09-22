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Москва одобрила назначение Линн Трейси послом США в России

Замглавы МИД Рябков: Москва согласилась на назначение Линн Трейси послом США в России

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Официальная Москва одобрила назначение Линн Трейси послом США в России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — ответил дипломат на соответствующий вопрос. Он уточнил, что Вашингтон только недавно анонсировал выдвижение Трейси на должность посла.

Рябков также отметил, что Россия серьезно подойдет к любому сигналу США об улучшении двусторонних отношений. «Но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположны, никаких признаков улучшения [российско-американских] отношений нет и близко», — добавил он.

Кандидатуру Трейси на должности диппредставителя Вашингтона в Москве ранее предложил американский президент Джо Байден. На данный момент она является главой дипмиссии США в Армении. Трейси станет первой женщиной на посту американского посла в России.

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Виктория Кондратьева
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