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Раскрыто имя нового посла США в России

Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Линн Трейси
Хиллари Клинтон и Линн Трейси

Хиллари Клинтон и Линн Трейси. Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Президент США Джо Байден объявил имя кандидата, которого он выдвигает на должность посла в России. На этот пост он предложил кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси, которая является главой дипмиссии в Армении, сообщает РИА Новости.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — отмечается в заявлении Белого дома.

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Кандидатуры новых послов, которые предлагает президент, рассматриваются и утверждаются в Сенате США с публичными слушаниями. Кроме того, их должна согласовать принимающая сторона.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что новым послом США в России впервые станет женщина. «Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией», — подчеркнула она.

4 сентября посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Позже стало известно, что он покинул свой пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.

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Марина Совина
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