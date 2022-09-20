Раскрыто имя нового посла США в России

Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Линн Трейси

Президент США Джо Байден объявил имя кандидата, которого он выдвигает на должность посла в России. На этот пост он предложил кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси, которая является главой дипмиссии в Армении, сообщает РИА Новости.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — отмечается в заявлении Белого дома.

Кандидатуры новых послов, которые предлагает президент, рассматриваются и утверждаются в Сенате США с публичными слушаниями. Кроме того, их должна согласовать принимающая сторона.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что новым послом США в России впервые станет женщина. «Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией», — подчеркнула она.

4 сентября посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Позже стало известно, что он покинул свой пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.