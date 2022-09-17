Новым послом США в России впервые станет женщина

Белый дом назовет имя нового посла США в России 20 сентября, им впервые станет женщина

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что должность нового американского посла в России впервые займет женщина, ее имя Белый дом объявит 20 сентября. Об этом в субботу, 17 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на интервью телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией», — отметила Нуланд.

4 сентября посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Позже стало известно, что он покинул свой пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.

Спустя девять дней появилась информация о том, что новым послом США в России может впервые в истории стать женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении. Она имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, а также говорит по-русски.