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Названо имя кандидата на пост посла США в России

«Ъ»: новым послом США в России может стать кадровый дипломат Линн Трейси

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Новым послом США в России может впервые в истории стать женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении. Имя кандидата называет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, администрация США планирует выдвинуть на пост посла Трейси, которая, как говорится на сайте американского посольства в Армении, имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, а также говорит по-русски.

В ответ на просьбу прокомментировать грядущее назначение в посольстве США в Москве изданию сказали, что планируют в ближайшее время объявить имя нового посла, «но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу».

4 сентября сообщалось, что посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Позже стало известно, что он покинул свой пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.

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Марина Совина
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