Кадыров показал кадры с боевыми действиями полка «Север» на Украине

Кадыров опубликовал видео с боевыми действиями полка «Север» на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены кадры ведения боевых действий на Украине бойцами полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале политика.

«"Ни шагу назад" — излюбленная фраза чеченских бойцов, которая как нельзя лучше их характеризует. (...) Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог — очередная попытка контрнаступления с треском провалилась», — подписал видео Кадыров.

Кроме того, глава Чечни посоветовал тем, «кто все еще пытается оказать сопротивление», запомнить одну важную вещь: российские войска невозможно победить или подавить. По мнению Кадырова, понимание этого может спасти жизнь сопротивляющимся.

Ранее Кадыров обратился в стихах к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал его гением лицедейства, а также заявил, что главе Украины «плевать» на страну и народ.