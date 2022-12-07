Расстрелявший восемь сослуживцев солдат Шамсутдинов попросился в зону СВО

Адвокат заявил, что расстрелявший восемь сослуживцев Шамсутдинов попросился в зону СВО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в 2019 году восемь сослуживцев в войсковой части Забайкалья и приговоренный за это к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима, попросился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил адвокат россиянина Руслан Нагиев в Telegram-канале.

Отец Шамсутдинова одобрил желание сына. «Рамиль с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту», — написал адвокат.

По словам Нагиева, в настоящее время Шамсутдинов отбывает наказание по месту жительства в ИК-2 в Тюмени. Молодой человек работает и не конфликтует с другими заключенными, заверил юрист.

Как пишет Daily Storm, осужденный срочник выразил желание пойти добровольцем на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Нагиев в разговоре с агентством заявил, что этот вопрос обсуждался с родственниками Шамсутдинова. «Он хотел. Ну и на всякий случай с адвокатами консультировались обо всех нюансах. Желание у Рамиля действительно есть», — отметил юрист.

В пресс-службе группы компаний «‎Конкорд» по поводу возможного участия осужденного срочника в СВО в рядах ЧВК ответили, что подобные данные не являются публичными и не могут быть предоставлены.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. В ходе суда защите Шамсутдинова удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.