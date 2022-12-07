Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду

Врач Соломатина заявила, что кедровые орехи и хлеб с салом могут заменить шоколад

Кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эти и другие неожиданные альтернативы любимой многими сладости она назвала в беседе с изданием News.ru.

По словам Соломатиной, для организма гораздо полезнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры. Это, например, фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, кедровые орехи или кусок цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сала (не более 30 граммов). «После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами — и сладкого не захочется», — заявила диетолог.

Людям с инсулинорезистентностью, отметила врач, подойдут белковые продукты и клетчатка: индейка, курица, рыба, сыр и цельнозерновые крупы, не повышающие уровень глюкозы.

Ранее Елена Соломатина попросила часть россиян перестать есть цитрусовые. От мандаринов, по ее словам, нужно отказаться при некоторых заболеваниях ЖКТ в стадии обострения.