Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:15, 7 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду

Врач Соломатина заявила, что кедровые орехи и хлеб с салом могут заменить шоколад

Фото: Kyaw Tun / Unsplash

Кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эти и другие неожиданные альтернативы любимой многими сладости она назвала в беседе с изданием News.ru.

По словам Соломатиной, для организма гораздо полезнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры. Это, например, фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, кедровые орехи или кусок цельнозернового хлеба с небольшим кусочком сала (не более 30 граммов). «После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами — и сладкого не захочется», — заявила диетолог.

Людям с инсулинорезистентностью, отметила врач, подойдут белковые продукты и клетчатка: индейка, курица, рыба, сыр и цельнозерновые крупы, не повышающие уровень глюкозы.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Ранее Елена Соломатина попросила часть россиян перестать есть цитрусовые. От мандаринов, по ее словам, нужно отказаться при некоторых заболеваниях ЖКТ в стадии обострения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Блогерша назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин
Сандра Буллок продала дом в США в рекордные сроки
Бывший тренер «Зенита» назвал Дзюбу проблемным ветераном
Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду
В Латвии заявили об открытости для российских СМИ
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.