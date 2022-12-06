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16:30, 6 декабря 2022Забота о себе

Некоторых россиян попросили отказаться от мандаринов

Диетолог Соломатина призвала отказаться от мандаринов при гастритах и панкреатитах

Фото: Karolina Kolodziejczak / Unsplash

От мандаринов нужно отказаться при панкреатитах, гастритах и колитах в стадии обострения, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она попросила некоторых россиян перестать есть цитрусовые.

По словам Соломатиной, в мандаринах есть органические кислоты, которые улучшают метаболизм. Однако при чрезмерном их употреблении на голодный желудок или при заболеваниях, связанных с повреждением желудочно-кишечного тракта, возможен раздражающий эффект. «Цитрусовые довольно аллергенные, и даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости», — призвала врач.

Адекватным количеством мандаринов в день Соломатина назвала два-три плода, а если возникает желание съесть четыре, их лучше распределить между разными приемами пищи: между завтраком, перекусом и полдником.

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Александра Лисица
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