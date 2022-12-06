Россиянам назвали полезную альтернативу сокам и газировкам

Лесное хозяйство Московской области посоветовало ягоды для согревающих напитков

Создать собственный полезный, бесплатный и экологичный набор для чая можно совершенно бесплатно в российских лесах, заявили «Ленте.ру» в Комитете лесного хозяйства Московской области. В ведомстве это назвали альтернативой сокам и газированным напиткам.

«Лучше всего брать молодые побеги сосны или ели, они дают тонкий хвойный аромат. А шишка раскроет чуть смолянистые и древесные оттенки. Можете добавить их к черной или зеленой заварке, — советуют в пресс-службе Комитета. — Но вы удивитесь, как может быть вкусно без заварки вовсе. Также можно добавить ягодные нотки — листики или сами ягоды черники или брусники».

В сезон в подмосковных лесах можно также набрать свежих ягод и даже заморозить их на зиму. В пресс-службе предложили обратить внимание на бруснику, клюкву, чернику, облепиху и малину.

«Рекомендуем столовую ложку ягод клюквы и шиповника подразмять вместе с парой листиков мяты, щепотку чабреца, добавить дольку лимона, две чайные ложки меда. В зависимости от предпочтений можно добавить несколько ягод облепихи или малины. Для тех кто любит поострее есть свой рецепт. Свежее яблоко режем на дольки, добавляем небольшую часть корня имбиря, несколько листиков мяты, листик крапивы и липу», — предложили в Комитете.

Также в пресс-службе перечислили некоторые правила приготовления напитков из лесных ягод, листьев и цветов. Цветки нужно заваривать кипятком примерно на 10 минут, листьям достаточно пяти, а вот ягодам необходимо не меньше 15.

Ранее диетолог перечислила доступные и полезные сезонные продукты для похудения. Стефани Йейтс предложила покупать сливы, ежевику, груши и гранаты, поскольку в них много клетчатки и мало калорий. Эти продукты можно использовать как более натуральную и менее вредную для фигуры замену сладостям.