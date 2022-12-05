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09:06, 5 декабря 2022Из жизни

Диетолог перечислила доступные и полезные сезонные продукты для похудения

Диетолог Стефани Йейтс предложила употреблять ежевику для похудения зимой

Фото: Isaac Azoska / Unsplash

Для похудения зимой стоит употреблять ежевику вместо сладостей, считает диетолог Стефани Йейтс. Она перечислила доступные и полезные сезонные продукты для похудения в материале для Express.

Йейтс убеждена, что сезонные овощи и фрукты не только дешевле, но и полезнее. «Простой способ быть в курсе того, что сейчас сезон того или иного продукта — это следить за ценами в супермаркетах. Снижение цены на товар, скорее всего, свидетельствует о его сезонности, а повышение — наоборот», — объяснила она.

В зимний период диетолог предложила покупать сливы, ежевику, груши и гранаты, поскольку в них много клетчатки и мало калорий. Эти продукты можно использовать как более натуральную и менее вредную для фигуры замену сладостям.

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Специалист рекомендует включить в рацион богатые белком грибы, полезный для сердца сладкий перец и повышающую иммунитет тыкву. Также в холода стоит обратить внимание на хрустящую пекинскую капусту, в которой много витамина С, необходимого для борьбы с вирусами. Еще один доступный и полезный продукт — капуста, снижающая риск развития диабета.

Ранее сообщалось, что диетолог Алексей Ковальков назвал способ быстро похудеть к Новому году. По словам специалиста, за короткий срок лишние килограммы можно убрать с помощью кетогенной диеты.

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Алиса Дмитриева
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