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17:03, 7 декабря 2022Экономика

Описан эффект от увеличения длины «Силы Сибири»

Аналитик Юшков заявил, что продолжение трубопровода «Сила Сибири» выгодно Китаю

Фото: ПАО «Газпром»

Увеличение длины газопровода «Сила Сибири» не позволит России поставлять большие объемы на китайский рынок, зато поможет Пекину лучше и эффективнее распределять газ по регионам собственной страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Продолжение трубопровода «Сила Сибири» на территории Китая дошло до его конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Это просто продолжение газопровода вглубь Китая. В целом, от нас здесь уже ничего не зависит, это не влияет на то, сколько Россия будет поставлять, — сказал Юшков. — Китай пытается дотянуть газопровод в различные районы потребления газа, что хорошо и удобно для страны, но никак не влияет на Россию».

Аналитик напомнил, что проектная мощность данного газопровода составляет 38 миллиардов кубометров газа в год, но выйти на них пока не удалось, мощности наращиваются постепенно.

«Сейчас идет разработка месторождения в Якутии, там идет добыча, создаются дополнительные газокомпрессорные станции, разрабатывается ресурсная база. В этом году к "Силе Сибири" также подключат иркутское месторождение. И вот с этих двух направлений газ будет идти в Китай», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут атаковать объекты на территории России, в том числе в Сибири. С такой угрозой выступил неназванный советник Киева по вопросам обороны, его цитирует Financial Times.

По его словам, подобные атаки с помощью беспилотников не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на «операции по оказанию влияния на территории России». При этом собеседник издания отметил, что западные страны не поддерживают подобные действия.

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Наталия Белова
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