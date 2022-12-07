Описан эффект от увеличения длины «Силы Сибири»

Аналитик Юшков заявил, что продолжение трубопровода «Сила Сибири» выгодно Китаю

Увеличение длины газопровода «Сила Сибири» не позволит России поставлять большие объемы на китайский рынок, зато поможет Пекину лучше и эффективнее распределять газ по регионам собственной страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Продолжение трубопровода «Сила Сибири» на территории Китая дошло до его конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Это просто продолжение газопровода вглубь Китая. В целом, от нас здесь уже ничего не зависит, это не влияет на то, сколько Россия будет поставлять, — сказал Юшков. — Китай пытается дотянуть газопровод в различные районы потребления газа, что хорошо и удобно для страны, но никак не влияет на Россию».

Аналитик напомнил, что проектная мощность данного газопровода составляет 38 миллиардов кубометров газа в год, но выйти на них пока не удалось, мощности наращиваются постепенно.

«Сейчас идет разработка месторождения в Якутии, там идет добыча, создаются дополнительные газокомпрессорные станции, разрабатывается ресурсная база. В этом году к "Силе Сибири" также подключат иркутское месторождение. И вот с этих двух направлений газ будет идти в Китай», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут атаковать объекты на территории России, в том числе в Сибири. С такой угрозой выступил неназванный советник Киева по вопросам обороны, его цитирует Financial Times.

По его словам, подобные атаки с помощью беспилотников не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на «операции по оказанию влияния на территории России». При этом собеседник издания отметил, что западные страны не поддерживают подобные действия.