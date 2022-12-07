В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири

FT: украинские чиновники угрожают атаковать объекты в России, в том числе в Сибири

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут атаковать объекты на территории России, в том числе в Сибири. С такой угрозой выступил неназванный советник Киева по вопросам обороны, его цитирует Financial Times.

По его словам, подобные атаки с помощью беспилотников не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на «операции по оказанию влияния на территории России». При этом собеседник издания отметил, что западные страны не поддерживают подобные действия.

Источник сообщил, что беспилотники, о которых он говорит — совместная инициатива правительства и частного сектора. Они не являются моделями «Укроборонпрома» или модифицированными советскими дронами.

Украинский инженер, который участвует в создании беспилотников для ВСУ, заявил, что атаковавшие российские аэродромы дроны могли летать со скоростью, близкой к скорости звука. При этом необходимо время для производства такого оборудования, подчеркнул он.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие 5 декабря на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения. После этого российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины.