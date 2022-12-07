Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 7 декабря 2022Мир

Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе

Российский генерал Егоров сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по авиабазе Хмеймим

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Боевики «Хайрат тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», организация признана террористической и запрещена в РФ) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). «Боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО», — подчеркнул он.

По данным ведомства, члены террористической группировки готовят удары из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана. Они расположены в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации. Российская сторона призвала отказаться от провокаций и эскалации конфликта.

О планах боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии также сообщалось 4 ноября. Стало известно, что террористы в районе Хербет-эль-Джауз закончили сборку большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые действуют в радиусе до 70 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Великобритания объявит о новом пакете санкций против России
Киев обратился к ЕС с просьбой ввести санкции против еще одной отрасли в России
В Перу объявили импичмент президенту
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Директор ЦРУ обвинил Турцию в создании угрозы американским военным
Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе
Посла России в Кишиневе вызовут в МИД из-за падения фрагментов ракеты
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России
Киевлянам отказались назвать сроки восстановления электроснабжения
США приняли резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.