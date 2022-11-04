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23:30, 4 ноября 2022Россия

В России предупредили о нападении террористов на авиабазу Хмеймим

Генерал Егоров предупредил о нападении террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские террористы намерены осуществить нападение на авиабазу Хмеймим. Его слова приводит РИА Новости.

«Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламская партия Туркестана" (запрещенная в России террористическая организация) готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе», — предупредил он на брифинге.

Егоров добавил, что боевики в районе Хербет-эль-Джауз закончили сборку большого числа БПЛА, которые действуют в радиусе до 70 километров. С их помощью террористы планируют отвлечь российские ПВО и атаковать Хмеймим.

Ранее россиянка Олеся Биченова рассказала о пожарах в сирийском лагере для военнопленных. Находящаяся там женщина сообщила, что на ее глазах «палатки из самого разного материала сгорали за секунды».

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Марина Совина
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