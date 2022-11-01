Россиянка рассказала о пожарах в сирийском лагере для военнопленных

Россиянка Биченова рассказала о пожарах в сирийском лагере для военнопленных «Аль-Холь»

В лагере для военнопленных «Аль-Холь» на территории Сирии регулярно происходят пожары. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» рассказала находящаяся там россиянка Олеся Биченова.

По словам Биченовой, пленные в лагере достраивают свои палатки пристройками: благодаря им, с одной стороны, становится комфортнее жить, но места в лагере при этом становится меньше: соседние палатки, разрастаясь, оказываются буквально впритык друг к другу. Это очень пожароопасно.

«Я видела в лагере не один пожар — палатки из самого разного материала сгорали на моих глазах за секунды. В одном из таких пожаров в третьем секторе "Аль-Холь", по моим подсчетам, сгорело около 35 построек, а может, и больше, выгорел целый квартал. Это было ужасное зрелище», — рассказала Биченова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», другая проблема в лагере — это ядовитые обитатели пустыни: летом змеи, скорпионы и тарантулы часто заползают в палатки. Ночью пленные защищаются от них при помощи москитных сеток, натянутых на входе, но это спасает не всегда.

Полную версию интервью с Олесей Биченовой можно прочитать здесь.

«Аль-Холь» официально является лагерем беженцев в районе сирийского города Эль-Хасака. Изначально он был рассчитан на 11 тысяч человек, но позже число людей в нем многократно увеличилось. В мае 2019 года РИА Новости сообщало, что там находятся 73 тысячи человек, 94 процента которых — женщины и дети. По официальным данным, к началу 2022 года в лагере все еще проживает около 56,5 тысячи человек. Однако ряд гуманитарных организаций считает эту цифру сильно заниженной.

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