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20:15, 7 декабря 2022Забота о себе

Названы способы привести кожу в порядок к Новому году

Дерматолог Мошкова заявила, что привести кожу в порядок помогут мезотерапия и маски

Фото: Unsplash

Мезотерапия и домашние маски помогут привести кожу в порядок за считанные недели до Нового года, рассказала дерматолог Елена Мошкова. Она назвала способы ухода за лицом, дающие быстрый результат, в беседе с «Москва 24».

Биоревитализация и мезотерапия являются одними из самых эффективных и безопасных методов ухода за кожей лица, отметила дерматолог. По ее словам, входящая в состав препаратов гиалуроновая кислота расправляет мелкие морщинки и увлажняет кожу.

Составы на основе артишока, рутина (витамина Р), экстракта лекарственного донника нормализуют лимфодренаж и снимут отечность

Елена Мошковадерматолог
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Мошкова предупредила, что некоторые коктейли для инъекций содержат ингредиенты, которые могут вызвать аллергию. Поэтому стоит изучить их состав до процедуры. К тому же после инъекций на коже могут появиться небольшие синяки, отечность, покраснение и шелушение. Это нужно учитывать, если человек планирует посещение общественных мероприятий.

2-3недели

длится восстановление после срединного и глубокого пилинга, фракционного омоложения и лазерной шлифовки кожи

Также зимой поддержать здоровье и красоту кожи помогут массажи, гигиенические чистки и домашние маски, добавила Мошкова. В холодное время года кожа вырабатывает меньше сала, а мороз и ветер обезвоживают ее. Поэтому зимой нужно пользоваться увлажняющими и питательными кремами, отметила дерматолог.

Ранее дерматолог Алена Романова рассказала, как справиться с шелушением кожи зимой. Она посоветовала использовать косметику с мочевиной.

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Вера Владзиевская
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