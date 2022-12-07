Россияне сняли с карт рекордный объем налички

РИА Новости: россияне в третьем квартале сняли с карт рекордные восемь триллионов рублей

Население и бизнес в третьем квартале сняли с банковских карт более восьми триллионов рублей наличными, что стало рекордным показателем за все время публикации этой статистики ЦБ, пишет РИА Новости.

В прошлый раз такой объем был зафиксирован в четвертом квартале 2021 года, и до нынешнего уровня ему не хватило 1,16 процента. Третий квартал оказался рекордным и по оплате картами товаров и услуг. Сумма таких операций превысила 11,3 триллиона рублей. Это почти на пять процентов больше предыдущего рекордного уровня.

При этом количество банкоматов в стране по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что стало минимальным значением с 2011 года.

На фоне частичной мобилизации объем наличных в обращении россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 триллионов рублей. За сентябрь показатель увеличился на 930 миллиардов рублей.

Тенденция связана с желанием россиян подстраховаться от возросшей неопределенности и иметь дополнительный запас денег, пояснили в ЦБ. Другая причина — отъезд большого числа россиян из страны. Как правило, это происходило в спешке, и самым простым решением для многих было снять наличные, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.