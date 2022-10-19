Россияне запаслись наличкой на 15 триллионов рублей

«Известия»: объем наличных в обращении россиян превысил 15 триллионов рублей

На фоне частичной мобилизации объем наличных в обращении россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 триллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

За сентябрь показатель увеличился на 930 миллиардов рублей. Ранее рекордный объем «живых» денег в обращении регулятор зафиксировал по итогам февраля этого года, тогда россияне запаслись наличкой на 15,8 триллиона рублей. Тенденция связана с желанием россиян подстраховаться от возросшей неопределенности и иметь дополнительный запас денег, пояснили в ЦБ.

Другая причина — отъезд большого числа россиян из страны. Как правило, отъезд происходил в спешке, и самым простым решением для многих было снять наличные, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Также желание граждан хранить средства в наличке вызвано негативным опытом финансовых сложностей от «сгоревших» советских вкладов до фактической «заморозки» валюты и ценных бумаг на счетах в последние месяцы, пояснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Ранее президент России Владимир Путин дал ЦБ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.