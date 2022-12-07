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11:58, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу

Звезда «Аншлага» Воробей заявила, что коллеги по программе невзлюбили ее из-за шутки

Кадр: «Первый Женский Федеральный» / YouTube

Популярная российская артистка эстрады, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей заявила, что коллеги по передаче поначалу невзлюбили ее из-за одной шутки в их адрес. Изнанку отношений в коллективе проекта она раскрыла в шоу GRLS. Выпуск доступен на YouTube.

Воробей отметила, что в начале карьеры ее однажды пригласили поучаствовать в собрании, на котором присутствовали артисты и авторы «Аншлага». Там юмористку также попросили представить подготовленный ею материал. «Единственная [была] шутка, которую я по дороге сочинила, и, увидев авторов, поняла, что надо в эту сторону грести... И я выдала: "Готовится на "Аллее звезд" закладка звезды "Аншлага". Шестиконечной" (шестиконечная звезда считается еврейским символом— Прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Воробей.

По словам артистки, произнеся эти слова, она почувствовала, что присутствующие «возненавидели» ее. Помимо того, по мнению Воробей, из-за этой шутки коллеги по «Аншлагу» невзлюбили ее и даже препятствовали ее работе. «Надо знать с кем, для кого и когда запускать такие хохмы», — заключила она.

Ранее Воробей рассказала об отношении к современным юмористам. Артистка подчеркнула, что очень уважает стендап-комиков, а также назвала своих любимых представителей жанра.

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Маргарита Щигарева
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