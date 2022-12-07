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14:00, 7 декабря 2022Мир

Столтенберг исключил нормальные отношения с Россией после окончания СВО

Генсек НАТО Столтенберг исключил возможность быстро наладить отношения с Россией после СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Завершение боевых действий на Украине не сможет автоматически восстановить нормальные отношения НАТО и России, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. Цитату приводит РБК.

«Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям», — подчеркнул Столтенберг, отметив, что НАТО продолжит инвестировать в свою оборону. Генсек добавил, что альянс «десятилетиями пытался выстроить конструктивные отношения с Россией», в том числе перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он также исключил возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас. Столтенберг предположил, что вместо этого зимой Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы». По мнению генсека, Россия «пытается заморозить конфликт», чтобы начать масштабное наступление весной.

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Виктория Кондратьева
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