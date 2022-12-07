Генсек НАТО не увидел условий для мира на Украине

Генсек НАТО Столтенберг не увидел условий для мирного урегулирования на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Запада должны продолжать поставлять Украине оружие и предположил, что зимой боевые действия перейдут в более спокойную фазу. Таким образом, пока он не увидел условий для мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Цитату приводит газета «Коммерсантъ».

«Чем сильнее мы хотим мирного разрешения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине», — уверен он. По мнению генсека, Россия «не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны» и «пытается заморозить конфликт», чтобы начать масштабное наступление весной.

Столтенберг также предположил, что зимой Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы».

Страны НАТО ранее договорились поддерживать Украину «столько, сколько понадобится». Газета The New York Times сообщала, что у 20 из 30 стран альянса почти исчерпаны возможности для военной помощи Киеву.