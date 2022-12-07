Конфликт между водителем и пешеходом в Петербурге закончился стрельбой

В Петербурге водитель за рулем Land Rover выехал на тротуар и выстрелил в ногу пешеходу

В Петербурге конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает «Фонтанка.ру».

По сведениям издания, инцидент произошел возле дома 81 на Ленинском проспекте. Прохожий сделал замечание автомобилисту, который заехал на машине Land Rover на тротуар. Тогда водитель выстрелил оппоненту в ногу и скрылся с места преступления.

После этого потерпевший вызвал полицию. По факту случившегося возбуждено дело о хулиганстве. Стрелявшего сейчас ищут. По предварительным данным, ему около 30 лет.

Ранее сообщалось, что в кафе Зеленограда конфликт между посетителями закончился стрельбой и убийством человека.